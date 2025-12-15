Presenta Mario Vázquez contrarreforma para recuperar la seguridad jurídica del agua

Este jueves el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, medidas que representan un retroceso para agricultores y productores al limitar derechos y generar mayor incertidumbre en el uso y transmisión de concesiones. Ante este escenario, el senador Mario Vázquez presentó una contrarreforma que modifica aspectos eliminados o restringidos por la reforma hídrica del actual gobierno.

“La propuesta incluye mecanismos más claros y ágiles para la transmisión de derechos de agua entre familiares directos, así como la afirmativa ficta, que permitiría dar por aprobadas solicitudes cuando la autoridad no responda en los plazos establecidos”, explicó.

Vázquez detalló que el objetivo central es brindar certeza jurídica, evitar trámites prolongados y proteger la continuidad de las actividades productivas, especialmente en entidades donde el agua es un pilar económico y social, como es el caso de Chihuahua y por supuesto en el resto del país.

“Para muchos municipios —especialmente los que dependen de agricultores, ganaderos y pequeñas unidades productivas familiares— estas demoras significan parálisis económica, incertidumbre y limitaciones en la planeación hídrica. La iniciativa, al agilizar procesos y clarificar atribuciones, ofrece una vía para reducir esas cargas”, señaló.

De acuerdo con Vázquez, su contrarreforma responde a un entorno hídrico complejo en México. “El acceso y gestión del agua enfrentan rezagos que afectan la operación municipal, la agricultura, la ganadería, la industria y la estabilidad de las familias que dependen de concesiones heredadas por generaciones”, expuso.

La iniciativa establece que, al fallecer el titular de una concesión, sus descendientes directos puedan continuar el uso del volumen sin quedar detenidos por trámites excesivos, siempre notificando a la autoridad. Además, plantea procedimientos más expeditos para la reasignación de volúmenes en zonas donde la disponibilidad de agua es clave para la supervivencia económica de miles de familias.

“Aunque la iniciativa es nacional, sus efectos podrían sentirse con mayor fuerza en municipios donde la gestión del agua determina la viabilidad económica local. En estas localidades, la claridad jurídica sobre quién puede usar el recurso y en qué condiciones es crucial tanto para el pequeño productor como para la planeación municipal”, expuso Vázquez.

Entre los beneficios esperados se encuentran:

Mayor continuidad en actividades productivas tras el fallecimiento del titular.

Reducción de burocracia para usuarios y autoridades municipales.

Disminución de vacíos jurídicos que generan incertidumbre en adquisiciones, financiamiento o infraestructura.

Procedimientos más claros y transparentes en la reasignación de volúmenes.

Para el senador Vázquez, esta propuesta abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo debe organizarse el régimen hídrico en México. Finalmente, precisó que la Contrarreforma Vázquez no pretende modificar toda la ley, sino subsanar áreas donde hoy existen retrasos y tensiones para usuarios y autoridades locales.