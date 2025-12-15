Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación el Presupuesto de Egresos 2026

Los regidores que integran la Comisión de Hacienda y Planeación del H. Ayuntamiento de Chihuahua aprobaron por mayoría el anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026.

Dicha determinación se tomó una vez que las dependencias que componen el Gobierno Municipal expusieron sus proyectos ante las y los regidores los días 11 y 12 de diciembre.

El Ejercicio contempla el uso responsable y eficiente de los poco más de 7 mil 342 millones de pesos que se contemplan dentro de la Ley de Ingresos.

El anteproyecto será sometido a votación de la totalidad de Regidores en la Sesión Ordinaria de Cabildo el próximo viernes 19 de diciembre.

Dentro de la Sesión participaron la Tesorera Municipal, Aida Amanda Córdova Chávez, la Sindica Municipal, Olivia Franco Barragán; las regidoras Lupita Aragón Castillo, Joni Barajas González, Ana Lilia Orozco Ortiz, Isela Martínez Días y Elena Rojo; también asistieron los regidores Adán Galicia Chaparro, Eliel García Ramos, Félix Martínez Adriano y Luis Villegas Escandón.