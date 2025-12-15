Mejorará la movilidad en la ciudad: avanza el paso superior en carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea

Con paso firme, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, avanza en la construcción del Paso Superior en la Carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea, una de las obras insignia de la actual administración que mejorará la movilidad en este importante sector de la ciudad.

Actualmente, la obra presenta un 8 por ciento de avance, concentrando los trabajos en la construcción de muros armados, colado de zapatas, así como en la colocación de acero en dados y columnas, además de acciones fundamentales para garantizar una infraestructura sólida y duradera.

Este proyecto beneficiará de manera directa a más de 350 mil habitantes que diariamente transitan por la zona, al brindar una circulación más ágil, segura y eficiente, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

Con una inversión de 148.8 millones de pesos, este Paso Superior forma parte del plan estratégico del Gobierno Municipal para consolidar una ciudad mejor conectada, donde las personas puedan pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.

Derivado de las labores en curso, se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución. En el sentido Chihuahua–Aldama se realizará un ligero movimiento direccional en ambos sentidos, sin interrupción de la circulación. Asimismo, quienes transiten por la avenida Fuerza Aérea con destino al Centro deberán incorporarse previamente a la Carretera Aldama y tomar el primer retorno.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión y paciencia de la población, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes.