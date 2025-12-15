Fiscal descarta vínculos entre Maru y Duarte

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, rechazó de manera tajante cualquier nexo entre la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el proceso penal que enfrenta el exgobernador César Duarte, al asegurar que los señalamientos que intentan relacionarlos carecen de fundamento y responden únicamente a estrategias de propaganda.

Tras confirmarse la vinculación a proceso del exmandatario estatal, el fiscal detalló que la investigación impulsada por la Fiscalía se centra en el presunto desvío de recursos públicos, los cuales habrían sido canalizados de forma irregular mediante la asociación ganadera División del Norte, utilizada —según la acusación— para triangular fondos e ingresarlos al sistema financiero.

Jáuregui Moreno explicó que el caso que lleva la Fiscalía del Estado se sustenta en el delito de peculado agravado, mientras que otras autoridades analizaron los hechos desde una óptica distinta, al considerar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita debido al manejo financiero del dinero.