Defensa de Duarte rechaza nuevo proceso federal y niega soborno

El abogado del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que la reciente acusación federal por presunto lavado de dinero se basa en los mismos hechos por los que su cliente ya es juzgado en el ámbito estatal, por lo que, afirmó, se estaría incurriendo en un doble enjuiciamiento.

Juan Carlos Mendoza, defensor del exmandatario, sostuvo que el señalamiento de la Fiscalía General de la República no aporta elementos nuevos, ya que el supuesto desvío de recursos públicos hacia una asociación ganadera ya forma parte del proceso que enfrenta por peculado. En su opinión, el cambio de tipificación del delito no modifica la naturaleza de los hechos investigados.

El litigante adelantó que impugnarán tanto la vinculación a proceso como la medida de prisión preventiva, al considerar que no existe justificación legal para el encarcelamiento, pues Duarte cumplía con las restricciones impuestas previamente.

Asimismo, descalificó versiones que señalan un presunto ofrecimiento de dinero a autoridades judiciales para obtener beneficios legales, calificándolas como falsas y sin sustento. Finalmente, indicó que la defensa se encuentra en etapa de revisión del expediente para definir la estrategia jurídica a seguir en el proceso federal