Por incumplimiento a la ley, clausura Gobernación Municipal 10 negocios

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría al del H. Ayuntamiento, informa que del 8 al 14 de diciembre se realizaron 250 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 26 actas administrativas por diversos motivos y 10 clausuras en total.

Las clausuras realizadas al momento fueron:

Restaurante con Venta de Cervezas y Vino Gara Snacks Boneless & Crepas , por falta de diversa documentación.

Área del restaurante bar del Copper Canyon Boutique Hotel por falta de documentos y permiso para evento.

Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores Señor Camaron, por operar fuera de horario.

Restaurante Club Padel Leones, falta de documentos y permisos para cobro de cover, además de exceso de ruido.

Restaurante con venta de cerveza Tacos Orientales, por riña.

De igual forma, se realizaron clausuras correspondientes a actas no atendidas anteriormente: Mariscos Yaquis de Obregón, Licorería El Once, Restaurante Sulawe, La Barra en La Cerve, Licores el Primo.

Continúa activa una célula preventiva conformada por diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que tienen como objetivo el lograr el orden y sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas, así como prevenir la venta de droga.