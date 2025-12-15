Pide Álex Domínguez a la Federación priorizar el campo ante el acuerdo hídrico con EU

El norte del país no cuenta con las condiciones hídricas para cumplir con la entrega de agua con los Estados Unidos, ya que las presas de Chihuahua registran volúmenes insuficientes, situación que pone en grave riesgo a los productores agrícolas y al desarrollo del próximo ciclo agrícola.

Así lo advirtió Álex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, quien señaló que abrir las compuertas de las presas en este contexto representaría un golpe severo para el sector primario de la entidad.

Precisó que La Boquilla, el mayor embalse de Chihuahua y pieza clave para el riego agrícola, se encuentra actualmente apenas al 38 por ciento de su capacidad, un nivel que calificó como sumamente limitado y preocupante para garantizar la producción agropecuaria.

El legislador subrayó que la prioridad debe ser salvaguardar la soberanía alimentaria, la estabilidad económica de miles de familias del campo y el abastecimiento interno, por lo que llamó a las autoridades federales a actuar con responsabilidad y sensibilidad y en total apego al Tratado de Agua de 1944 ante la crisis hídrica que enfrenta el norte del país.

Dijo que por el momento el gobierno de la república no ha dado a conocer qué cuencas serán contempladas en el acuerdo con los Estados Unidos, pese a que se tiene un contexto de sequía extrema en todo el territorio de Chihuahua y otras regiones