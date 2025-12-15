Capacitan a personal de Mariscos El Micheloko en Servicio al Cliente a través de ENCES

En un esfuerzo por fortalecer la atención al público y mejorar la experiencia de quienes eligen los negocios locales, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Escuela de Negocios Competitivos y Economía Solidaria (ENCES), brindó un curso especializado en Servicio al Cliente al personal del restaurante Mariscos El Micheloko.

La capacitación forma parte de las acciones implementadas por la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio, que busca ofrecer herramientas prácticas para potenciar las capacidades operativas y de atención de los negocios de la ciudad. ENCES es una iniciativa municipal destinada a apoyar a emprendedores y pequeñas empresas mediante talleres, cursos, asesorías y mentorías que fortalecen diferentes áreas del negocio, desde habilidades blandas hasta estrategias de productividad y crecimiento.

Durante la jornada formativa, los participantes de Mariscos El Micheloko se capacitaron en técnicas clave de atención al cliente, comunicación efectiva y manejo de situaciones de servicio que contribuyen a elevar la satisfacción de sus comensales. Las autoridades municipales destacaron que este tipo de cursos son fundamentales para consolidar una cultura de servicio que no solo fidelice a la clientela, sino que también impulse el crecimiento económico de los establecimientos locales.

Con acciones como esta, el Municipio de Chihuahua continúa reafirmando su compromiso de fortalecer el tejido productivo de la capital, dotando de conocimiento y herramientas concretas a los sectores comerciales y de servicios para enfrentar los retos del mercado actual.

Mariscos El Micheloko, conocido por su oferta de mariscos frescos y su ambiente familiar en Blvd. Teófilo Borunda, agradeció el apoyo recibido y señaló que capacitaciones de este tipo permiten mejorar la calidad de atención y elevar la experiencia general de quienes visitan su negocio.