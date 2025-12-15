Acompaña INE a asociaciones y autoridades

La Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, acompañó hoy a diversas organizaciones de la sociedad civil y autoridades electorales de todo el país a la entrega de un paquete de propuestas de reforma a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez.

En la sede de la Comisión Presidencial, Taddei Zavala reconoció la voluntad de la Comisión para escuchar a las diversas voces interesadas en el proceso de mejora electoral y puntualizó que la mejor forma de participar y construir un sistema electoral robusto es a través de la aportación de ideas colegiadas.

“Porque cada vez que se nos abre una puerta y guardamos silencio, mañana estamos imposibilitados a hacer cualquier tipo de sugerencias. Hay que aprovechar cada puerta que se abra y ésta es una más que se abre”, señaló.

La Consejera Presidenta planteó esta oportunidad ante la posibilidad de una reforma. “Siempre es correcto estar atento a las reformas electorales. Nunca había tardado tanto, desde 2014 a la fecha, son once años. Y normalmente se venían actualizando cada vez que tenemos un proceso electoral”, abundó.

Ante el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y de autoridades electorales locales, Taddei Zavala defendió la labor de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) que la acompañaron y argumentó que su trabajo es fundamental y deben ser considerados en el proceso de reforma.

Asimismo, dijo que lo propuesto “no pertenece a ninguno de los que estamos aquí sentados, pertenece al Estado mexicano para poder tener procesos electorales acordes a la realidad. El único ánimo que persiguen estas participaciones y, la que está presentando el Instituto, es contribuir con conocimiento, con certeza jurídica de lo que se hace en cada una de las entidades con posibilidades de mejora”, precisó.

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, informó que el paquete integra propuestas de reforma constitucional, legal y normativa, resultado del trabajo de múltiples actores de la sociedad civil y de organizaciones que integran el Sistema Nacional Electoral como:

Gubernatura Indígena Nacional A.C., Partidos Locales de México, Colegio de Ejecutivos Electorales de México, Mujeres Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero, Pueblo Afromexicano, Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México A.C., Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C., Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales A. C. (AMFEA) y Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A. C. (ATERM).

Por su parte, Pablo Gómez, dijo que aún no concluye la recepción de propuestas, por lo que invitó a personas y organismos interesados a presentarlas.