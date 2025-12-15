Refuerzan acciones preventivas de control vial durante diciembre

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, intensificó durante el mes de diciembre las acciones de vigilancia, prevención y control vial, con operativos estratégicos en distintos puntos del estado.

Estas acciones tienen como objetivo reducir el número de accidentes de tránsito, salvaguardar la integridad de la ciudadanía y mantener el orden en zonas con alta afluencia vehicular.

Como parte de los trabajos preventivos, se realizaron recorridos del Operativo Célula B.O.I. en 231 colonias, durante los cuales se abordaron 250 vehículos y se revisó a 334 personas, para inhibir conductas de riesgo en la vía pública.

En materia de atención a hechos de tránsito, se dio respuesta oportuna a 247 accidentes viales, que dejaron un saldo de 57 personas lesionadas y una fallecida.

Como resultado de los operativos de alcoholimetría y supervisión vial, 34 conductores fueron remitidos por conducir en estado de ebriedad.

De manera complementaria, a través del Operativo Radar se levantaron 328 infracciones por exceso de velocidad en tramos de alta incidencia vehicular, con el propósito de inhibir prácticas que ponen en riesgo tanto a conductores como a peatones.

Además, se llevó a cabo un operativo específico de revisión a motociclistas, que derivó en la aplicación de 54 infracciones y la retención de 33 vehículos por diversas irregularidades.

La Subsecretaría de Movilidad de la SSPE informó que mantiene su compromiso con la prevención de accidentes mediante la aplicación de la normatividad y la protección de la vida e integridad de quienes transitan por las calles y carreteras del estado.