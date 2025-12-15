Felicita Sheinbaum a José Antonio Kast por triunfo en Chile

Fuente: La Razón

Reportero: César Huerta Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, felicitó al ultraderechista José Antonio Kast Rist por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Chile.

A través de la red social X, la mandataria también saludó los más de 13 millones de chilenos que participaron en la jornada electoral para elegir al sucesor de Gabriel Boric Font a partir del 11 de marzo de 2026.

Sheinbaum, cuya trayectoria política ha estado ligada a movimientos de izquierda, confió en mantener la estrecha relación que ha caracterizado a los gobiernos de México y Chile los últimos cuatro años, para seguir trabajando “por el bien de nuestros países y de la región”.

“Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, posteó en su cuenta de X.