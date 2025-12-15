Supera Zootopia 2 vuelve los mil millones de dólares en taquilla
“Zootopia 2″ recuperó el puesto número uno en la taquilla nacional con 26,3 millones de dólares en su tercer fin de semana de estreno, según estimaciones del estudio el domingo, y la secuela animada de The Walt Disney Co. se convirtió en la segunda película del año en recaudar mil millones de dólares a nivel mundial.
Con la llegada de “Avatar: Fire and Ash” el viernes, fue un fin de semana relativamente tranquilo en los cines. No hubo grandes estrenos nuevos, dejando a “Zootopia 2″ y “Five Nights at Freddy’s 2″ para disputarse el primer lugar.
La ventaja fue para “Zootopia 2″, que ha acumulado rápidamente mil 140 millones de dólares en ventas de boletos a nivel mundial gracias, en gran medida, a su enorme éxito en China. Allí, ha recaudado 502,4 millones de dólares, convirtiendo a “Zootopia 2″ en el mayor éxito de Hollywood en el país en años.