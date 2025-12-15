Toluca bicampeón campeón del fútbol mexicano

Fuente: La Opinión

Reportero: Jorge Hernández

Luego de un triunfo de 2-1 en el Estadio Nemesio Diez y un empate en el global de 2-2 por la victoria de Tigres en El Volcán, los Diablos Rojos vencieron 9-8 en penales y por decimosegunda ocasión en su historia ganaron un título de liga.

De esta manera, Toluca se convirtió en bicampeón del fútbol mexicano, al sumar su segunda corona al hilo, tras la que obtuvieron en el Clausura 2025.

La victoria no fue nada sencilla para Toluca, ya que tuvo que venir de atrás y remontar el 2-0 global, ya que desde el minuto 14 Fernando Gorriarán los puso contra la lona al marcar el 0-1 en el Nemesio Diez, el 0-2 global que se convertía en una losa pesada para los locales.

Sin embargo, los escarlatas no cejaron en su empeño de conseguir el título y cerca del final de la primera mitad consiguieron el justo premio a su esfuerzo, ya que después de insistir y poner a prueba en varias ocasiones a Nahuel Guzmán, por fin llegó el descuento con un zurdazo de Helinho, quien con un riflazo sacudió el poste izquierdo y el rebote cayó dentro de la meta resguardada por el cancerbero argentino.

La definición desde los once pasos comenzó con Tigres al frente, pero Nicolás Ibáñez desperdició el primer cobro al enviar el balón por encima del arco. Toluca no dejó pasar la oportunidad y Alexis Vega convirtió con seguridad. Enseguida, Fernando Gorriarán ejecutó para los felinos y estuvo cerca de errar, ya que García alcanzó a rozar la pelota, aunque terminó en gol. Isaías Simón respondió para los Diablos y anotó, colocando el 2-1 momentáneo.

Ozziel Herrera cumplió para Tigres y mantuvo la pelea, pero Toluca dejó escapar una oportunidad cuando Pereira voló su disparo. Uriel Antuna tomó el balón y acertó para devolver la ventaja a los regiomontanos. Más adelante, Jesús Gallardo cobró con precisión, mientras que Ángel Correa, campeón del mundo, respondió sin complicaciones para Toluca.

La tanda continuó con anotaciones de Franco Romero y Juan Pablo Vigón, ambos certeros. Oswaldo Virgen asumió la responsabilidad para Toluca y no falló, manteniendo la presión. Sánchez Purata convirtió su penal para Tigres y Arce hizo lo propio por los escarlatas, dejando la serie igualada 6-6.

La muerte súbita siguió con el gol de Garza, respondido por Méndez para el empate a siete. Javier Aquino volvió a adelantar a Tigres, pero Barbosa respondió con un cobro efectivo. Joaquim tuvo en sus pies la posibilidad de definir, pero erró su disparo. Sin embargo, Juan Pablo Domínguez tampoco pudo concretar para Toluca, por lo que la tanda se mantuvo igualada 8-8 y el suspenso continuó.

Llegó el turno de los arqueros y ambos fallaron, primero disparó Guzmán, pero García alcanzó a detener el balón con su pie; inmediatamente después, sucedió lo mismo, pero a la inversa, es decir, Guzmán detuvo con su pie el cobro de García.

Finalmente llegaron los cobros 23 y 24, los decisivos, ya que Ángel Correa, quien había anotado en su primera oportunidad, desperdició la segunda y falló, dejando el campeonato en charola de plata para Alexis Vega, quien no perdonó y selló el título.