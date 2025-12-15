Elige Chile al ultraderechista José Antonio Kast 

Fuente: La Razón

Reportero: César Huerta

José Antonio Kast Rist, ultraderechista del Partido Republicano, se impuso este domingo a la izquierdista Jeannette Jara Román, del Partido Comunista en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.

Con más del 80 por ciento de las mesas escrutadas, Kast obtuvo el 58.61 por ciento de la preferencia, ante un 41.39 por ciento de la abanderada del oficialismo, según los primeros resultados del Servicio Electoral de Chile (Servel), que llegan casi hora y media después del cierre de las mesas de votación, a las 18:00 horas.

Al reconocer que “la democracia habló fuerte y claro”, Jeannette Jara informó que se puso en contacto con Kast para desearle éxito ante su inminente llegada al Palacio de la Moneda para el periodo 2026-2030.

Por su parte, casi cuatro años después de haber derrotado a José Antonio Kast también en el balotaje, el presidente saliente, Gabriel Boric Font, felicitó al virtual mandatario por su victoria y, a través de una llamada telefónica, le reiteró su disposición “para colaborar con los destinos de la patria”.

Mientras Boric le garantizó las facilidades para una transición ordenada, Kast también se manifestó solícito y acordaron reunirse este lunes 15 de diciembre en el Palacio de la Moneda “para conversar en detalle algunas tareas de continuidad de Estado”.

“Que esta sea una transición muy ordenada, respetuosa y por supuesto, después del 11 de marzo me interesaría mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país”, añadió Kast.