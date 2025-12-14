Elijen a Omar Ríos como secretario de Acción Juvenil del PAN



Omar Ríos resultó ganador y fue nombrado nuevo Secretario Municipal de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, consolidando el liderazgo juvenil dentro del blanquiazul en la capital del estado.

Tras su triunfo, se destacó que Ríos asume una gran responsabilidad al frente de Acción Juvenil, un espacio clave para la participación política de las y los jóvenes, quienes representan un pilar fundamental en la defensa de la democracia, las libertades y el futuro de Chihuahua.

En el mensaje de felicitación se subrayó que el futuro no se hereda, sino que se defiende, y que esa defensa comienza con la organización, la formación política y la participación activa de las nuevas generaciones dentro del PAN.

Finalmente, se reconoció el compromiso de Omar Ríos y de Acción Juvenil para seguir luchando por un mejor porvenir para las juventudes y las próximas generaciones, deseándole éxito en esta nueva etapa y reafirmando el llamado: ¡Que viva Acción Juvenil!

