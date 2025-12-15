Lleva Marco Bonilla Mega Posada a familias indígenas

El alcalde Marco Bonilla y los regidores del H. Ayuntamiento, llevaron una Mega Posada a familias de la comunidad indígena de la capital a quienes se les llevó comida, rifa de premios y una convivencia.

Centenares de familias de los asentamientos Tarahumaras que incluyen comunidades Otomí, Mixtecas, Mazahua, Ralámuli, entre otras; acudieron al estadio Manuel L. Almanza en la deportiva del Centro, para llevarse su tamal, refrescos, aguas; juguetes para niñas y niños, y diversos premios en la rifa como muebles, calentones, cobijas, electrodomésticos y más.

En su mensaje, el Alcalde detalló que la comunidad indígena son la memoria e historia de vida de Chihuahua y es un honor compartir una época tan bonita como la Navidad con cada uno de ellos.

Bonilla les compartió que el próximo año 2026, continuarán los resultados para los asentamientos Tarahumara con más obras y servicios para mayor calidad de vida de los habitantes.

“Gracias por enseñarnos con su ejemplo lo que significa vivir en comunidad, compartir los unos con los otros y mostrarnos el amor y orgullo de conservar las raíces de Chihuahua”, expresó el edil capitalino.

Por su parte, la regidora Joni Barajas, en representación de sus compañeros regidores, detalló que se continuará el trabajo en unidad para mejorar las condiciones de vida en todos los rincones de la ciudad, en especial, las comunidades indígenas.

Larissa Saldaña, de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas de Gobierno del Estado, agradeció a todos quienes colaboran por este grupo de familias en la Capital, a quienes les mandó un abrazo por su disposición de colaborar todo el año para dar más resultados.