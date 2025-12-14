Vinculan a proceso a César Duarte por presunto lavado de dinero

Fuente: La Razón

Reportero: Arturo Meléndez

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

La jueza federal determinó además imponer la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, informaron medios nacionales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría participado en un esquema para desviar recursos públicos del erario de Chihuahua y posteriormente ocultar su origen mediante el sistema financiero mexicano.

Las investigaciones señalan que entre 2011 y 2014 se transfirieron alrededor de 96.6 millones de pesos a dos empresas en las que el exmandatario era accionista mayoritario, como parte de programas de apoyo al campo administrados por el gobierno estatal.

Al respecto, la FGR estima que cerca de 73.9 millones de pesos, equivalentes a poco más de tres cuartas partes del monto total, fueron dispersados en al menos ocho operaciones financieras con el objetivo de ocultar su procedencia.

Según la imputación, los recursos circularon por diversas cuentas y empresas, algunas de ellas vinculadas directamente al propio Duarte y otras a personas físicas y morales relacionadas con su entorno, señalaron reportes oficiales.

De esta forma, la autoridad judicial consideró que el Ministerio Público federal presentó datos de prueba suficientes para iniciar un proceso penal por lavado de dinero. La jueza también resolvió que el exgobernador permanezca recluido en el penal federal del Altiplano, al advertir un riesgo de que pudiera obstaculizar el desarrollo de la investigación.

Por otro lado, la defensa de Duarte argumentó que los elementos presentados por la fiscalía resultaban insuficientes y solicitó un plazo más amplio para la investigación complementaria, petición que fue concedida por la juzgadora, pese a que la FGR había planteado un periodo menor.

César Duarte fue detenido el 8 de diciembre, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez federal. Su captura se suma a otros procesos que enfrenta desde su extradición a México en 2022, luego de haber sido detenido en Estados Unidos en 2020.

Actualmente, Duarte acumula al menos tres causas penales, entre ellas investigaciones por peculado en el ámbito local y federal, relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos durante su administración, de acuerdo con información de la FGR y medios nacionales.