Lleva despensas y obsequios a familias indígenas en Parral

Con motivo de los festejos navideños, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) llevó a cabo una posada en la que congregó a las familias que habitan en asentamientos del municipio de Parral.

El evento se realizó en el albergue San Andrés, a donde trasladaron a las y los habitantes de las comunidades de El Venadito y Los Carrizos.

Durante la jornada, se quebraron piñatas y se repartieron dulces a niñas y niños, además de que se contó con una serie de actividades y dinámicas para todas las familias.

Francisco Calleros, coordinador regional de la SPyCI, encabezó el festejo y comentó que a lo largo del año, el Gobierno del Estado provee a las familias indígenas de los insumos básicos para su alimentación.

Explicó que de manera permanente, la Secretaría ha estado al pendiente de las necesidades que surgen en sus colonias, y se comprometió a continuar con la atención y canalización de las solicitudes de apoyo que se presentan.

“En esta ocasión tan importante, no podíamos dejar de extender el abrazo solidario a estas comunidades, asegurándonos de que puedan disfrutar de los días de fiesta en familia y con la certeza de que cuentan con nosotros”, puntualizó Calleros.