Triunfan pugilistas capitalinos en Campeonato nacional elite 2025

Pugilistas del municipio de Chihuahua brillaron con oro, plata y bronce en el Campeonato Nacional Elite 2025, evento que sirvió para trazar la ruta rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Con el apoyo del Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte el contingente integrado por 15 boxeadores y entrenadores en gimnasios municipales acudieron al encuentro nacional.

Dos capitalinos marcaron su ruta con la preselección nacional elite (2006-1985); Johan Carlos Hernández usuario del gimnasio municipal ‘Díaz Ordaz’, quien obtuvo medalla de oro en en los 75 kilos., y por su parte, María Isabel Saavedra Chacón, usuaria del gimnasio ‘Avalos Villa Juárez’ al obtener medalla de plata en los 60 kilos.

Por la medalla de bronce, también subieron al pódium los capitalinos Karla Carina Ontiveros Macías 54kg., Diego Oliver Sosa Gutiérrez 55 kg., Yahir Alexis Palacios Vázquez 60 kg., Manuel Antonio Ríos Hernández 80 kg., Jesús Alejandro Pérez Blas 85 kg., Frida Kareli Acosta Rodríguez 75 kg.

Cabe mencionar que de la delegación estatal, el parralense Adrián Humberto Quintana Quiñones también obtuvo medalla de oro en los 65 kilogramos.

Será del 10 al 17 de marzo del 2026 cuando se realice en Guadalajara, el torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe para confirmar la asistencia de más capitalinos en el encuentro, mientras que Johan Carlos Hernández y María Isabel Saavedra ya han dado un paso importante en la preselección nacional, esto con miras a los Juegos Olímpicos 2028.