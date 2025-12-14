Celebra Ichijuv primera sesión del Consejo Estatal de la Juventud

El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de la Juventud 2025–2027, con el objetivo de fortalecer la participación de las juventudes en la construcción de políticas públicas y en la vida democrática de la entidad.

La sesión se realizó en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE) y contó con la participación de autoridades locales, consejeras y consejeros juveniles; además, dio inicio formal a los trabajos del Consejo para el periodo 2025–2027.

Durante la sesión, se formalizó la firma del convenio de colaboración entre el IEE y el Ichijuv, el cual establece bases y mecanismos de coordinación para fomentar la participación ciudadana de las juventudes, así como la promoción de la democracia, la cultura cívica, la igualdad de género, los derechos humanos y la no discriminación.

Este acuerdo se desarrollará a través de los siguientes puntos:

– Sembrando Civismo: Contempla acciones de formación ciudadana dirigidas a niñas, niños y adolescentes a través de programas educativos y ejercicios de participación cívica

– Cultivando participación: Está enfocado en jóvenes de 18 a 29 años, mediante la creación y acompañamiento de la Red de Agrupaciones Juveniles por una Democracia Incluyente (Readi), así como foros, concursos, procesos de capacitación y observación electoral

– Cosechando Democracia: Busca establecer mesas de diálogo permanentes entre la ciudadanía y las autoridades, promover la Ley de Participación Ciudadana y fortalecer el desarrollo democrático incluyente



A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a coordinar actividades, desarrollar materiales conjuntos, difundir resultados y evaluar el impacto de las acciones, brindar apoyo técnico, académico y administrativo conforme a sus atribuciones.



Durante la sesión también se realizó la presentación de las y los consejeros aspirantes a la Coordinación General del Consejo, así como de quienes buscan integrar la Junta Directiva.

El evento contó con la participación de la directora del Instituto, Fernanda Martínez; Yanko Durán Prieto, consejera Presidenta del IEE; Roberto Carreón, secretario de la Comisión de Juventud y Niñez del Congreso del Estado; así como Mayra de la Torre, presidenta del Consejo Estatal de la Juventud y coordinadora Técnica y Operativa, en representación del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común