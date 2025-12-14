HomeLocalCelebra Ichijuv primera sesión del Consejo Estatal de la Juventud
Local

Celebra Ichijuv primera sesión del Consejo Estatal de la Juventud

La redacciónchihuahuadestacadoichijuvIzeEjuventud

El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de la Juventud 2025–2027, con el objetivo de fortalecer la participación de las juventudes en la construcción de políticas públicas y en la vida democrática de la entidad.

La sesión se realizó en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE) y contó con la participación de autoridades locales, consejeras y consejeros juveniles; además, dio inicio formal a los trabajos del Consejo para el periodo 2025–2027.

Durante la sesión, se formalizó la firma del convenio de colaboración entre el IEE y el Ichijuv, el cual establece bases y mecanismos de coordinación para fomentar la participación ciudadana de las juventudes, así como la promoción de la democracia, la cultura cívica, la igualdad de género, los derechos humanos y la no discriminación.

Este acuerdo se desarrollará a través de los siguientes puntos: 

– Sembrando Civismo: Contempla acciones de formación ciudadana dirigidas a niñas, niños y adolescentes a través de programas educativos y ejercicios de participación cívica

– Cultivando participación: Está enfocado en jóvenes de 18 a 29 años, mediante la creación y acompañamiento de la Red de Agrupaciones Juveniles por una Democracia Incluyente (Readi), así como foros, concursos, procesos de capacitación y observación electoral

– Cosechando Democracia: Busca establecer mesas de diálogo permanentes entre la ciudadanía y las autoridades, promover la Ley de Participación Ciudadana y fortalecer el desarrollo democrático incluyente 


A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a coordinar actividades, desarrollar materiales conjuntos, difundir resultados y evaluar el impacto de las acciones, brindar apoyo técnico, académico y administrativo conforme a sus atribuciones.
 
Durante la sesión también se realizó la presentación de las y los consejeros aspirantes a la Coordinación General del Consejo, así como de quienes buscan integrar la Junta Directiva.

El evento contó con la participación de la directora del Instituto, Fernanda Martínez; Yanko Durán Prieto, consejera Presidenta del IEE; Roberto Carreón, secretario de la Comisión de Juventud y Niñez del Congreso del Estado; así como Mayra de la Torre, presidenta del Consejo Estatal de la Juventud y coordinadora Técnica y Operativa, en representación del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común

Tags :chihuahuadestacadoichijuvIzeEjuventud