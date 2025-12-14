Conquista Diego oro para Chihuahua en Mundial Juvenil de Raquetbol

El raquetbolista chihuahuense Diego Alberto Álvarez Ibarvo logró una destacada actuación al obtener la medalla de oro en la categoría de 10 años, modalidad singles, durante el XXXVI IRF World Junior Racquetball Championships, que se celebra en República Dominicana.

Este triunfo representa la primera medalla del certamen 2025 para el estado de Chihuahua, dentro de una competencia internacional que reúne a los mejores exponentes infantiles y juveniles del mundo. La delegación chihuahuense cuenta con la participación de alrededor de 15 raquetbolistas originarios de la capital, quienes buscan poner en alto el nombre del estado y del país.

Con este importante logro, Diego Alberto Álvarez Ibarvo marca un inicio prometedor en su carrera deportiva internacional y se perfila como una de las jóvenes promesas del raquetbol mexicano.

Autoridades, entrenadores y familiares celebraron este resultado, confiando en que sea la primera de muchas preseaspara Chihuahua en esta justa mundialista.