Ejecutan a cuatro personas en estacionamiento de taller mecánico en Reynosa.

Diario de México

By Israel Campos Montes

El hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en el estacionamiento de un taller mecánico en Reynosa, Tamaulipas, movilizó a las autoridades durante las primeras horas de ayer. El suceso ocurrió aproximadamente a las 4:00 horas en la colonia Campestre de Reynosa.

De acuerdo con los reportes, las cuatro personas, identificadas como tres hombres y una mujer, presentaban impactos de bala en la cabeza. La información preliminar señala que las víctimas serían los propietarios del negocio, quienes eran esposos (un hombre y una mujer), y dos trabajadores.

Asimismo, se indicó que todos habrían sido privados de la vida en el mismo lugar donde fueron encontrados.

El hallazgo se produjo luego de que las autoridades recibieran un reporte de allanamiento de morada en la colonia El Campestre. La vocería de seguridad del estado consignó que el reporte fue generado por una persona que ingresó al taller y encontró a un cuerpo tendido en el suelo.

Tras el descubrimiento, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal arribaron al lugar y acordonaron la zona. Además, se activaron los protocolos correspondientes y se iniciaron las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.