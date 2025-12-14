Recorre Bonilla mercado San Pancho en Juárez.

En su visita a Ciudad Juárez, Marco Bonilla, recorrió el mercado San Pancho, uno de los tianguis más grandes y tradicionales de la zona sur poniente, con más de 30 años de historia, donde saludó a comerciantes, platicó con sus familias y conoció de primera mano su día a día.

Vendedoras y vendedores de ropa, herramientas, alimentos y artículos del hogar lo recibieron con abrazos y fotografías, compartiéndole cómo este mercado es el sustento diario de sus hogares y una pieza clave de la economía local.

Durante el recorrido, Bonilla escuchó distintas necesidades relacionadas con infraestructura básica, ordenamiento, movilidad, seguridad y servicios, reiterando que conocer la realidad desde el territorio es la única forma de gobernar con sentido humano.

El alcalde hizo paradas especiales con personajes muy queridos del mercado. Platicó con Johnny, dueño del Restaurante El Cuadril, con quien habló sobre los retos del sector alimentario… y, como manda la tradición, probó los taquitos que han hecho famoso al lugar.

También conversó con Sandra, encargada de los baños públicos, quien lo recibió con su sonrisa característica y le compartió su experiencia diaria atendiendo a quienes visitan el mercado.

Y no podía faltar Doña Tere, conocida por su puesto de ropa y accesorios, ejemplo de constancia y esfuerzo, a quien Bonilla reconoció como reflejo del espíritu trabajador juarense.

“Les preguntamos cómo les va y nos dicen que la situación está complicada, pero no se rajan. Esa es la esencia del juarense: nunca se rinde, siempre sale a la calle a construir, a progresar y a salir adelante”, expresó Marco Bonilla.

Además de escuchar necesidades, el recorrido estuvo lleno de pláticas espontáneas sobre deportes, comida y la vida cotidiana, en un ambiente cercano y sincero que refleja la forma de gobernar de Marco Bonilla: escuchando, caminando y estando donde está la gente.