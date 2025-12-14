Acerca Municipio servicios gratuitos para animales de compañía a familias de Riberas de Sacramento.

La comunidad reconoció el apoyo y la cercanía en el cuidado responsable de sus perros y gatos.

Con el objetivo de apoyar directamente a las familias y facilitar el cuidado de sus animales de compañía, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, llevó una jornada gratuita de vacunación, desparasitación y registro a la colonia Riberas de Sacramento, sin costo.

Durante la jornada, vecinas y vecinos acudieron con sus perros y gatos para proteger su salud y cumplir con cuidados básicos que muchas veces representan un gasto importante para la economía familiar. Contar con atención veterinaria cercana permitió que más familias accedieran a vacunaciones, desparasitaciones, registros y cartillas, en un ambiente de confianza y atención directa.

En esta actividad se brindaron 983 servicios gratuitos, entre ellos 459 vacunas (entre quíntuple y antirrábica), 278 registros municipales, 278 cartillas entregadas y 246 desparasitaciones, reflejo del interés de la comunidad por cuidar a sus animales y hacerlo de manera responsable.

El Municipio agradece la participación de las y los cuidadores responsables que acudieron a la jornada y reconoce el compromiso de quienes se ocupan de la salud de sus perros y gatos, lo cuál fortalece una cultura de protección animal que impacta positivamente en toda la colonia.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a continuar promoviendo la esterilización como una medida clave para prevenir la sobrepoblación y el abandono, así como a optar por la adopción responsable, recordando que son muchos los perros y gatos que hoy esperan una oportunidad para integrarse a un hogar donde reciban cuidado y protección.

Con estas acciones, el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso de acompañar a las familias de Chihuahua Capital, acercando atención, prevención y apoyo directo a las colonias, y fortaleciendo la protección animal como parte del cuidado comunitario.