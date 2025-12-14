Chihuahua, único municipio del país con Unidad de Investigación de Incendios y Explosiones

Gracias al fortalecimiento permanente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Chihuahua Capital se ha consolidado como el único municipio en México que cuenta con una Unidad de Investigación de Incendios y Explosiones, con facultades para colaborar directamente en la investigación de este tipo de hechos junto con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Unidad de Investigación de Incendios y Explosiones (UIIE) fue creada el 1 de junio de 2022 y está integrada por personal especializado: un bombero con 25 años de experiencia y dos policías investigadores de la Subdirección de Inteligencia. En sus tres años y medio de operación, ha atendido 1,082 incidentes relacionados con fuego, de los cuales 150 fueron en colaboración directa con la FGE.

El coordinador de la Unidad, el bombero primero Margarito Barboza Ayala, destaca que no existe en el país otro modelo similar donde bomberos y policías trabajen de manera conjunta durante todo el proceso, desde el análisis de la escena hasta la integración de la investigación.

“Hasta ahora no hemos encontrado un referente de otra unidad donde policías y bomberos colaboren de forma permanente tanto en el procesamiento de la escena como en la investigación completa”, señaló.

La principal función de la UIIE es investigar incendios en los que se presume que el origen fue intencional y que generaron daños a personas o propiedades. El trabajo se realiza siempre en coordinación con las autoridades correspondientes, lo que permite que la información recabada tenga validez para integrarse a las carpetas de investigación.

Barboza Ayala explicó que, una vez controlado el incendio, la Unidad acude al lugar para procesar la escena, analizar patrones, marcas y efectos del fuego, y generar un dictamen técnico. Mientras los bomberos determinan el origen y causa del siniestro, los policías se encargan de la recolección de indicios y la documentación legal.

“Analizamos lo que dejó el fuego y esa información se entrega a las autoridades competentes. Cada quien trabaja dentro de su ámbito, pero de forma coordinada”, precisó.

Uno de los principales beneficios para las familias chihuahuenses es la respuesta más rápida y especializada, así como la certeza de que las investigaciones cuentan con sustento técnico y legal para el esclarecimiento de los hechos.

El Gobierno Municipal, a través de la DSPM, refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo este modelo de colaboración con la Fiscalía General del Estado, el cual representa un reconocimiento al profesionalismo de la corporación y posiciona a Chihuahua como referente nacional en la investigación de incendios y explosiones.