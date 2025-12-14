Cierra en Balleza programa de visita a municipios prioritarios.

La Secretaría General de Gobierno concluyó en Balleza la agenda de trabajo 2025 del Programa de Registro de Nacimiento en Municipios Prioritarios.

El objetivo fue llevar los servicios de Registro Civil a todas las regiones del estado mediante la Oficialía Itinerante, una estrategia coordinada con el Registro Nacional de Población e Identidad, orientada a reducir brechas territoriales y garantizar que ninguna persona quede sin acceso a su identidad jurídica.

Durante la brigada se realizaron registros de nacimiento, correcciones de datos en asentamientos y certificación de CURP, trámites indispensables para acceder a educación, salud, empleo y programas sociales.Estas acciones se desarrollaron en el transcurso del año en Batopilas.

Las brigadas llegaron a comunidades de difícil acceso y territorios de la zona serrana donde, por cuestiones geográficas, la presencia institucional es limitada y las familias enfrentaban grandes barreras para realizar trámites esenciales.

Para asegurar la operación continua del módulo móvil, el Registro Civil logró adquirir para su Oficialía Itinerante, con apoyo del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), una pick up Mitsubishi 2025 equipada para desplazarse a zonas serranas y comunidades de difícil acceso.

Con este vehículo refuerza la capacidad operativa del Registro Civil para que a la par de los Convenios de Delegación de Facultades en los 67 municipios de toda la entidad.

Durante el evento estuvo presente Silvia Margarita Alvídrez Valles, en representación de Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, además de personal de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Con estas acciones, el Estado de Chihuahua asegura que el derecho a la identidad sea real, efectivo y accesible para todas las personas.