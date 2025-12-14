Conquista “La Traviata” al público chihuahuenses con más de 100 artistas en escena en el Teatro de los Héroes.

La Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (Ofech) de la Secretaría de Cultura, en colaboración con la Asociación Filarmónica de Chihuahua A.C., conquistó al público en el Teatro de los Héroes con “La Traviata”, representativa ópera de Giuseppe Verdi con más de 100 artistas en escena.

Dicho ensamble contó con el acompañamiento orquestal de los integrantes de la Ofech, bajo la dirección del maestro Iván del Prado, Tatevik Ayvazyan en la dirección coral y con José Medina en la producción escénica, además de la participación de bailarines de la Academia Danzarena, para integrar una propuesta musical y teatral completa.

La Traviata de Giuseppe Verdi se considera una de las obras más reconocidas del compositor italiano, se basa en la novela del escritor Alexandre Dumas “La Dama de las Camelias” y en esta ocasión, la soprano Génesis Moreno, dio vida a Violetta Valéry.

En el reparto principal, se contó con el talento de Isaac Hurtado como Alfredo y el barítono Juan Carlos Heredia como Giorgio Germont, quienes se unieron para escenificar la historia de Violetta, una cortesana que lucha contra una enfermedad mortal y vive un trágico romance.

El ensamble artístico reunió a los integrantes de la Ofech en un espectáculo multidisciplinario entre coro, solistas y bailarines para ofrecer al público chihuahuense, una noche de ópera magistral con el retorno de este género de música teatral que estuvo ausente por 8 años en la entidad.

La Traviata contará con una segunda y última presentación en el Teatro de los Héroes este domingo 14 de diciembre a las 6 de la tarde.

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a no dejar pasar la oportunidad de presenciar este espectáculo.

Los boletos pueden ser adquiridos a través del sitio web startickets.mx.