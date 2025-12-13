Regala Carla Rivas tamales a vecinos de la colonia Mármol en su posada navideña

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, compartió con las vecinas y vecinos de la colonia Mármol, luego de que le solicitaran su apoyo para aportar tamales en la tradicional posada de la comunidad.

Rivas destacó que estas acciones, aunque pequeñas, fortalecen los lazos entre la ciudadanía y recuerdan la importancia de convivir, compartir y mantener vivas las tradiciones que caracterizan a Chihuahua.

“Las familias de la colonia Mármol me pidieron que les aportara unos tamalitos para su posada y por supuesto que sí. Estas pequeñas acciones son las que fortalecen la comunidad y nos recuerdan lo bonito que es convivir y seguir haciendo tradición”, expresó la legisladora.

Asimismo, resaltó el ambiente de unión, alegría y espíritu navideño que se vivió durante la celebración y reiteró su compromiso de continuar cercana a las familias de Chihuahua, impulsando acciones que fomenten la convivencia y el fortalecimiento del tejido social.