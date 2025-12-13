Mujeres de Juárez son clave para la economía del país: Marco Bonilla

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con mujeres empresarias de Ciudad Juárez, a quienes reconoció como pieza fundamental para el desarrollo económico del estado y del país, y con quienes dialogó sobre el panorama actual y los retos que enfrenta Chihuahua.

Durante la reunión, Bonilla destacó el papel estratégico de las mujeres juarenses para enfrentar escenarios complejos como el paquete económico federal, el impacto de los aranceles internacionales y las condiciones que hoy desafían el crecimiento económico.

El alcalde subrayó que los gobiernos deben apostarle a la competitividad mediante inversión en infraestructura, educación, seguridad, transparencia y servicios públicos, como base para fortalecer la economía y generar oportunidades reales.

Asimismo, reconoció que las mujeres son líderes naturales del emprendimiento, al destacar que son quienes más invierten, generan empleo y cumplen puntualmente con sus compromisos financieros, modelo que debe replicarse en todo el estado.

Las asistentes agradecieron el diálogo y destacaron la importancia de que se impulse una visión económica sólida, al ser un factor indispensable para el bienestar de las familias y el desarrollo de Chihuahua.