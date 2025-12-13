Informan medidas preventivas para detectar billetes falsos

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), hace un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta al recibir dinero en efectivo, especialmente durante esta temporada de mayor actividad comercial, con el fin de evitar ser víctima de fraude mediante el uso de billetes falsos.

Con el propósito de ayudar a la comunidad a identificar estos billetes y proteger su patrimonio, la DSPM recuerda algunos elementos básicos de seguridad que pueden revisarse de manera rápida:

• Tocar el billete para detectar relieves y la textura característica del papel moneda.

• Verificar la presencia de marcas de agua o hilos de seguridad brillantes.

• Comprobar que las figuras y elementos gráficos sean nítidos, perfectos y completamente simétricos.

• Asegurarse de que se trate de papel resistente y de buena calidad, no similar a una fotocopia.

La corporación invita a la población a dedicar unos segundos a revisar sus billetes al momento de recibirlos, ya sea en comercios, transporte, ventas informales o cualquier transacción cotidiana.

Con sencillas acciones se puede evitar pérdidas económicas y ayudar a detectar oportunamente cualquier intento de fraude, y se invita a la ciudadanía a mantenerse alerta y ante cualquier caso de emergencia comunicarse a la línea de emergencia 9-1-1.