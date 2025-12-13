Módulos de envoltura de regalos facilitan compras navideñas en el Centro de Chihuahua

En el marco del intenso movimiento comercial por la temporada decembrina, la tarde de este sábado se registró una alta afluencia de ciudadanos en los módulos de envoltura de regalos instalados en el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, los cuales han facilitado a los compradores la presentación final de sus obsequios navideños.

De acuerdo con lo observado, varios módulos fueron colocados estratégicamente en las esquinas de las calles Libertad y Victoria, en el tramo comprendido entre la Tercera y la Quinta, donde decenas de personas hicieron fila para envolver juguetes, ropa y diversos artículos adquiridos durante sus recorridos por la zona comercial.

Estos espacios, atendidos por comerciantes y emprendedores locales, ofrecieron diferentes estilos de papel, moños y decoraciones alusivas a la Navidad, lo que permitió a los ciudadanos personalizar sus regalos y ahorrar tiempo antes de regresar a casa.

El ambiente en el área se mantuvo festivo y ordenado, con música navideña y constante movimiento de familias completas, parejas y jóvenes que aprovecharon el fin de semana para concluir los detalles de sus compras.

Comerciantes del sector señalaron que los módulos de envoltura representan un servicio complementario importante durante estas fechas, además de generar una fuente adicional de ingresos, mientras que autoridades municipales realizaron recorridos de vigilancia para mantener el orden y la seguridad en esta concurrida zona del centro de la ciudad.