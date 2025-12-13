Terminan trabajos de conservación en carreteras federales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México concluyó en Chihuahua con el Programa de Conservación Rutinaria 2025.

La dependencia federal señaló que se cumplió al 100 por ciento con el plan anual, mediante el cual se brindó mantenimiento a la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje de la entidad, con una inversión de 98.14 millones de pesos.

El objetivo del programa de conservación es garantizar un tránsito eficiente y seguro en cualquier época del año, lo que se traduce en beneficios tangibles como reducción de tiempo de las y los chihuahuenses.

Entre las acciones realizadas durante el 2025 destacaron, la reparación de baches, mantenimiento de drenajes y señales, control de vegetación y limpieza de la vía.

La conservación rutinaria se realizó en ocho rutas ubicadas en Villa Ahumada-Juárez y El Porvenir; Juárez-Janos; El Sueco-Nuevo Casas Grandes; El Sueco-Chihuahua; Ojinaga-Chihuahua-Delicias; Cuauhtémoc y sus límites con Chihuahua-Sonora; Vía Corta y Parral-Jiménez, en los límites de Chihuahua-Durango; Parral-Guadalupe y Calvo y Parral-límites de Chihuahua-Durango.

El Centro SICT Chihuahua informó que los trabajos se llevaron a cabo con 24 cuadrillas, que también atendieron los reportes ciudadanos durante la temporada de lluvias que se presentó en la entidad.

Además, se implementaron operativos de seguridad con apoyo de señalamientos y bandereros, para garantizar el traslado de ciudadanos.

Las cuadrillas seguirán pendientes, para atender las posibles contingencias climáticas en las carreteras, derivadas de la temporada invernal 2025.

El Centro SICT Chihuahua reafirma su compromiso para implementar políticas, dispositivos y tecnologías que garanticen vías más seguras para todas y todos los usuarios.