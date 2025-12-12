Rescata Municipio a dos perros en Jardines de San Agustín por omisión de cuidados

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), atendió un reporte por presunta omisión grave de cuidados en un domicilio ubicado en la colonia Jardines de San Agustín.

Durante la intervención, personal especializado de la Brigada de Rescate Animal constató que dos perros presentaban un alto grado de desnutrición, condición que puede ser considerada como maltrato animal. Tras la valoración realizada por el médico veterinario, se determinó que era necesario retirarlos del domicilio para brindarles atención médica inmediata, a fin de salvaguardar su vida y su integridad.

Derivado de estos hechos, elementos de la DSPM realizaron el arresto al supuesto responsable, identificado como el señor Pablo N. La instancia correspondiente determinó imponer una sanción administrativa equivalente a 500 UMAS, procediendo también al retiro de los animales del lugar.

Actualmente, los dos perros se encuentran bajo atención médica veterinaria especializada, donde reciben los cuidados necesarios para su recuperación y rehabilitación, con el objetivo de restablecer su estado de salud.

El Gobierno Municipal reitera que la omisión de cuidados es una falta grave y hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a los animales de compañía, recordando que su protección es una responsabilidad compartida.