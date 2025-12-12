Demócratas revelan nuevas fotos de Epstein con Trump; se suman Bill Clinton y Steve Bannon

fuente: excelsior

Los demócratas de un panel de supervisión del Congreso publicaron el viernes más de una docena de nuevas imágenes del patrimonio del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, incluidas fotos del ahora presidente Donald Trump. Trump aparece en tres de las 19 fotografías compartidas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quienes dijeron que están revisando más de 95 mil imágenes producidas por el patrimonio.

En una foto en blanco y negro, se ve a Trump sonriendo con varias mujeres —cuyos rostros están censurados— a cada lado. Una segunda imagen lo muestra de pie junto a Epstein, y una tercera, menos nítida, lo muestra sentado junto a otra mujer, cuyo rostro también está censurado, con la corbata roja suelta. No se sabe con certeza cuándo ni dónde se tomaron las fotos.

El expresidente Bill Clinton, el exasesor de Trump Steve Bannon, Bill Gates, el director de cine Woody Allen, y el exsecretario del Tesoro Larry Summers también aparecen en el lote de imágenes, así como juguetes sexuales y un condón “Trump” de 4,50 dólares blasonado con el rostro de Trump y la frase en mayúsculas “¡SOY ENORME!”. Un portavoz del comité, dirigido por el presidente republicano James Comer de Kentucky, dijo que los demócratas estaban politizando la investigación al “seleccionar fotos y hacer redacciones selectivas para crear una narrativa falsa sobre el presidente Trump”.

Los demócratas dijeron que las decenas de miles de fotos incluyen “imágenes de hombres ricos y poderosos que pasaron tiempo con Jeffrey Epstein” y “fotografías de mujeres y propiedades de Epstein”, y se publicarán más en los próximos días.