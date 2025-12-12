El Consejo Nacional de Seguridad cierra filas contra la extorsión

fuente: unotv

La extorsión sigue creciendo en México. Hasta noviembre, este delito aumentó 23.1% en denuncias, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Ante este repunte, el Consejo Nacional de Seguridad se reunió en Palacio Nacional, donde el Gobierno Federal y mandatarios estatales acordaron acciones para frenar esta tendencia.

Durante la sesión, se presentó un diagnóstico sobre delitos de alto impacto, en el que la extorsión destacó como uno de los crímenes que más creció este año. Las autoridades señalaron que el incremento exige una respuesta coordinada en todo el país.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la estrategia incluye la armonización legislativa en las entidades, la creación o fortalecimiento de áreas especializadas en fiscalías, mejorar la operación del número 089 y desarrollar un manual nacional para unificar procesos de denuncia, investigación y persecución.

Extorsión será delito que se persiga de oficio, adelanta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno Federal trabaja para que la extorsión sea un delito que se persiga de oficio. Esto permitiría iniciar investigaciones sin que la víctima presente una denuncia formal, reduciendo el riesgo para quienes suelen enfrentar amenazas o represalias.

Sheinbaum agregó que esta medida incluiría sanciones mayores para los responsables y permitiría a la FGR investigar de manera directa.

Estados piden protección a víctimas y más policías

A nombre de los mandatarios morenistas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció pendientes y pidió mejorar la protección a víctimas mediante la ampliación de la identidad reservada para denunciantes