Productores de Chihuahua se sienten ignorados: secretario

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, señaló que en el sector agropecuario de Chihuahua persiste un profundo malestar luego de la aprobación de la Ley General de Aguas y sus reformas asociadas. Según expuso, los agricultores consideran que sus inquietudes no fueron tomadas en cuenta por las y los legisladores federales.

De la Peña explicó que entre los productores existe la percepción de que las decisiones se tomaron desde la Ciudad de México sin escuchar a los estados, y que algunos diputados y senadores habrían seguido directrices dictadas “desde un escritorio”, ignorando compromisos previos con el sector. “Hay un sentimiento de haber sido dejados fuera e incluso engañados”, comentó.

El funcionario recordó que este jueves se llevó a cabo una reunión con representantes del campo provenientes de distintas regiones del estado, encuentro en el que se reiteró que el sector agrícola de Chihuahua permanece activo y atento al desarrollo del proceso legislativo, particularmente a la elaboración de los reglamentos que acompañarán la nueva ley.Indicó que los productores no solo buscan ser escuchados, sino contar con el respaldo del Gobierno estatal para fortalecer su interlocución con la Federación, responsable final de los cambios normativos.

“Quieren que se entienda que Chihuahua es distinto: un estado altamente productivo, uno de los principales graneros del país, que requiere certeza en el suministro de agua para sostener cada proyecto agrícola”, afirmó.

De la Peña también recordó que, en los últimos años, se han eliminado 19 programas federales dirigidos al sector rural, entre ellos Procampo, uno de los más relevantes para la actividad agrícola en Chihuahua.