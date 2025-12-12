Municipio inaugura la exposición “Silvita”: obra acerca de la vida en la tercera edad

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, inauguró la exposición “Silvita” de la artista Victoria Elizabeth Chávez Mora, una muestra íntima y profundamente humana que documenta, a través de la fotografía, el proceso de enfermedad y la fragilidad de la memoria en la tercera edad.

La exposición narra la historia de Silvita, una mujer adulta mayor que atravesó la pandemia de 2020 y que, en noviembre de ese mismo año, sufrió un infarto que la llevó al límite entre la vida y la muerte. Tras ser dada de alta ante un pronóstico incierto, comenzó una nueva etapa en compañía de su hija y su nieta.

A través de imágenes sensibles, honestas y respetuosas, “Silvita” invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad, el acompañamiento familiar, el paso del tiempo y la dignidad en los procesos de enfermedad. La obra de Chávez Mora convierte la cámara en un puente hacia la empatía, mostrando lo cotidiano, lo frágil y lo profundamente humano.

“Silvita” permanecerá disponible del 12 de diciembre de 2025 al 1 de marzo de 2026 en el Centro de Desarrollo Cultural, ubicado en avenida Independencia número 209, colonia Centro, donde el público podrá acercarse a esta historia que, aunque individual, refleja realidades compartidas por muchas familias.

El Instituto de Cultura reitera la invitación a visitar esta muestra y seguir fortaleciendo los espacios que permiten al arte narrar, acompañar y transformar la experiencia humana. Para más información de este y otros eventos culturales se puede consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y el Gobierno Municipal.