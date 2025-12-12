Rehabilitan Municipio y Estado más de 13 kilómetros de caminos en zonas rurales

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Rural en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, realizaron la rehabilitación de caminos en distintas comunidades de la zona rural.

Fueron más de 13 kilómetros (km) reparados con materiales pétreos y materiales asfalticos, y tienen como objetivo mejorar las condiciones de las siguientes vías de comunicación:

El Sauz a Colonias Nuevas Delicias 2.2 km; Camino Cumbres de Majalca a Colonia Ocampo 5.3 km; calle principal de Rancho de Enmedio 0.4 km; Alamillo de Acosta 3.2 km y camino a Cumbres de Majalca 2 km.Esta obra contó con una inversión de 6 millones 103 mil 278 pesos, la cual beneficiara a habitantes, comerciantes y productores de las distintas comunidades de la zona rural de Chihuahua Capital.

Con la rehabilitación de estos caminos, se busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la zona rural, ya que se tienen caminos más seguros, que ayudan a que las actividades sean más eficientes y rápidas.