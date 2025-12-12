Comparecen directores ante regidores por Presupuesto de Egresos 2026

Las y los directores del Gobierno Municipal comparecieron este jueves 11 y viernes 12 de diciembre ante las y los regidores del H. Ayuntamiento, donde expusieron las partidas presupuestales que tienen proyectadas para el ejercicio fiscal 2026.

La Comisión de Hacienda y Planeación, la Secretaría del Ayuntamiento y la Tesorería Municipal encabezaron las reuniones, donde las y los directivos municipales atendieron las dudas y peticiones de los ediles, a fin de que se contemplen y atiendan las necesidades más sentidas de las familias capitalinas.

Mediante estas acciones, se destaca el compromiso de la administración en ser transparente y escuchar para lograr un ejercicio fiscal y un presupuesto más equilibrado para el beneficio de todas y todos.

Cabe destacar que la Comisión de Hacienda y Planeación efectuará una reunión en próximos días, para discutir y analizar el dictamen del Anteproyecto del Presupuesto Egresos 2026 de toda la administración municipal, el cual será turnado a Sesión de Cabildo para su aprobación.