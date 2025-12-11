Salvan policías municipales vidas mediante intervenciones oportunas y humanas

Gracias a la intervención oportuna, sensible y profesional de elementos de la Policía Municipal, tres personas recibieron ayuda en momentos de crisis emocional, evitando que atentaran contra su vida.Primero, el pasado lunes 8 de diciembre, el policía tercero Francisco Barriga, junto con sus compañeras, atendieron un hecho donde una joven de 27 años intentó atentar contra su vida, poniéndola a salvo, y junto a ciudadanos, la mujer recibió atención inmediata y especializada

En otro caso, ocurrido la mañana de este miércoles 10 de diciembre, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) logró brindar auxilio inmediato a una mujer de 33 años.

La rápida llegada y el trato empático de las agentes Karen Espinoza y Anhel Chavarría, con el apoyo de su compañero Pedro Daniel Morales, fue clave para resguardar su integridad.

Un tercer hecho registrado durante la noche del miércoles 10 de diciembre sobre el puente ubicado en el cruce de las calles 28 y Lombardo Toledano, donde también oportunamente resguardaron la vida de la persona.En estos casos, las personas fueron canalizadas al Departamento de Trabajo Social de la DSPM, donde se estableció contacto con sus familias y se activaron protocolos de acompañamiento, orientación y vinculación con instituciones especializadas, con el objetivo de brindarles apoyo integral y alternativas para su bienestar emocional.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reitera que la prevención del suicidio es una tarea compartida que requiere empatía, atención oportuna y redes de apoyo.

Si tú o alguien que conoces atraviesa por una situación difícil, puedes comunicarte de forma gratuita y confidencial a Línea de Atención en Crisis 614 194 02 00, disponible las 24 horas, o marcar al 9-1-1 para recibir apoyo inmediato.