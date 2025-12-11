Dimite el gobierno de Bulgaria tras protestas

fuente:unotv

El gobierno de Bulgaria dimitió el jueves después de menos de un año en el poder, tras semanas de protestas callejeras por sus políticas económicas y su percibido fracaso a la hora de combatir la corrupción.

El primer ministro Rosen Zhelyazkov anunció la decisión en un discurso televisado minutos antes de que el parlamento votara sobre una moción de censura. La dimisión se produce menos de tres semanas antes de la fecha prevista para la adhesión de Bulgaria a la eurozona el 1 de enero .”Nuestra coalición se reunió, discutimos la situación actual, los desafíos que enfrentamos y las decisiones que debemos tomar responsablemente”, dijo Zhelyazkov, confirmando que el gobierno dimitiría.Miles de búlgaros se manifestaron el miércoles por la noche en Sofía y en docenas de otras ciudades, la última de una ola de manifestaciones que ponen de relieve el enojo público por la corrupción endémica y la incapacidad de los sucesivos gobiernos para erradicarla.”Entendemos que la protesta fue contra la arrogancia y la vanidad; no es una protesta social, sino una protesta por valores”, dijo Zhelyazkov. “No fue una reunión de opositores políticos sobre políticas, sino sobre actitudes, y por lo tanto une a diferentes sectores de la sociedad búlgara”.Muchos de los manifestantes son jóvenes profesionales urbanos que apoyan firmemente la adhesión de Bulgaria a la eurozona y desean que se integre más a la sociedad europea. Bulgaria sigue siendo el Estado miembro más pobre y corrupto de la Unión Europea, a la que se incorporó en 2007.Llaman a elecciones “libres y justas”La semana pasada, el gobierno de Zhelyazkov retiró su plan de presupuesto para 2026, el primero elaborado en euros, después de que estallaran protestas por las propuestas de aumentar las contribuciones a la seguridad social y los impuestos sobre los dividendos para financiar un mayor gasto estatal.A pesar de la retirada, las manifestaciones continuaron en un país que ha celebrado siete elecciones nacionales en los últimos cuatro años, la más reciente en octubre de 2024, en medio de profundas divisiones políticas.”Esta (dimisión) es el primer paso para que Bulgaria se convierta en un país europeo normal”, dijo Asen Vassilev, líder del partido opositor Continuar el Cambio – Bulgaria Democrática (CC-DB), el partido que presentó la moción de censura. “El siguiente paso… es celebrar elecciones justas y libres, no elecciones manchadas por la manipulación electoral, como fue el caso de las últimas elecciones parlamentarias”, añadió Vassilev.El presidente Rumen Radev pedirá ahora a los partidos con representación parlamentaria que intenten formar un nuevo gobierno. Si fracasan, como parece probable, nombrará una administración interina para dirigir el país hasta que se celebren nuevas elecciones.Boyko Borissov, líder del partido de centroderecha GERB que lideró la coalición saliente, defendió su gestión, que incluye la incorporación de Bulgaria a la zona Schengen de fronteras abiertas de la Unión Europea y la finalización de los preparativos para unirse al euro.”No tenemos nada de qué avergonzarnos en estos últimos 11 meses”, declaró Borisov en una rueda de prensa en la sede de su partido. “A partir de hoy, seremos una oposición fuerte; trabajaremos para ganar las próximas elecciones”.