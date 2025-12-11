Las carreteras más peligrosas para viajar en estas vacaciones

fuente: excesivo

Durante la temporada alta de vacaciones decembrinas, el tránsito en las carreteras aumenta de manera considerable, ya que millones de mexicanos viajan para reunirse con la familia o para aprovechar unos días de descanso en algún destino turístico.

Este incremento también eleva tanto los índices de siniestros vehiculares como de delitos contra transportistas y automovilistas.

Carreteras más peligrosas para viajar en estas vacaciones.

De acuerdo con registros del Reporte de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otros análisis, las carreteras más peligrosas de México por denuncias de delitos son:

Puebla – CórdobaAutopista Matehuala – MonterreyCiudad de Morelia – Puerto de Lázaro Cárdenas, MichoacánAutopista México – CuernavacaUrracas – Matamoros – ReynosaQuerétaro – IrapuatoCarretera federal Toluca – México