¿Quieres que tu obra esté en museos?

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, anunció que ya se encuentra disponible la convocatoria “Abriendo las Puertas”, donde artistas locales y nacionales tendrán la oportunidad de exhibir sus obras en tres museos importantes del Municipio: Museo Sebastian, Centro de Desarrollo Cultural y Corredor Fotográfico.

La fecha límite de la convocatoria es el 2 de febrero de 2026. Podrán participar a creadoras y creadores locales y nacionales de disciplinas como pintura, escultura, fotografía, ilustración, instalación, diseño, arquitectura, media art, collage y técnicas mixtas, entre otras áreas de las artes visuales. “Abriendo las Puertas” se ha consolidado como una plataforma que fomenta la pluralidad, la participación ciudadana y el desarrollo artístico.

También se refuerza el compromiso de trabajar de la mano con artistas, colectivos e instituciones culturales que han hecho de estos espacios verdaderos puntos de encuentro y reflexión.

La convocatoria completa puede consultarse en las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio y del Gobierno Municipal de Chihuahua, así como en la siguiente liga: bit.ly/convoALP26.