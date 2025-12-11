Protesta de productores marca visita de Andrea Chávez a Delicias y cancela su posada.

La visita de la senadora morenista Andrea Chávez a Delicias estuvo acompañada por una manifestación de productores del sector agropecuario del sur de Chihuahua, quienes expresaron su rechazo a la legisladora por su respaldo a la reforma de la Ley de Aguas.

Desde temprana hora, una lona de gran tamaño fue colocada en las inmediaciones del lugar donde la senadora tenía programado un evento. En ella se leía el mensaje:

“ANDREA CHÁVEZ, EL SECTOR AGROPECUARIO DE CHIHUAHUA TE REPUDIA POR TRAIDORA Y VENDIDA”.

Además, algunos productores rodearon el sitio del evento a bordo de tractores, portando mantas y cartulinas con consignas dirigidas directamente a la senadora, a quien cuestionaron por lo que consideraron una traición al campo chihuahuense. La movilización fue visible para automovilistas y peatones, varios de los cuales documentaron la protesta y compartieron imágenes en redes sociales.

De acuerdo con lo ocurrido en el lugar, al final la senadora no encabezó la posada que tenía prevista, dejando plantados a los invitados que ya se encontraban reunidos para el evento.