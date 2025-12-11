Maru Campos promueve en Italia la atracción de turismo e inversiones para el estado.

Como parte de la gira de trabajo que realiza en Roma, Italia, la gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión con líderes de empresas y cámaras empresariales, con los que promovió a Chihuahua como el lugar ideal para invertir y uno de los más importantes destinos turísticos de México.

Durante el Foro “Chihuahua Lo Stato Grande”, que se llevó a cabo en la Embajada de México, la mandataria destacó los atractivos que el estado ofrece para el desarrollo de negocios, inversiones y turismo.

Resaltó además factores como la seguridad pública, infraestructura, energía y mano de obra especializada, que garantizan el éxito de los proyectos de las empresas que confían en el estado.

“Chihuahua es un estado con todas las condiciones que hoy en día piden los inversionistas para asentarse; estamos hablando de seguridad pública, de energía, de infraestructura y de gente que se ha forjado en el desierto, en una tierra difícil para crecer, vivir y trabajar. Esto quiere decir que somos un pueblo muy trabajador y muy leal”, afirmó la mandataria.

Añadió que el objetivo de su presencia en la capital italiana, es compartir un poco de lo mucho que es Chihuahua y lo que ofrece en oportunidades.

Externó que la entidad se ha posicionado como el centro de innovación y desarrollo en inteligencia artificial en México, y es además la principal exportadora de productos manufactureros a Estados Unidos.

El embajador Genaro Lozano dio la bienvenida a la Gobernadora, así como a la delegación que la acompañó y refrendó la voluntad para crear puentes de turismo y comercio, que abonen a la economía de ambas naciones.

“Los turistas que más están creciendo en México son los italianos. Queremos que vayan y visiten el país, que conozcan Chihuahua que es el estado grande, como lo llamamos, no solo por su belleza y su tamaño, sino por las oportunidades que ofrece para la inversión, ya que además cuenta con la frontera más grande con los Estados Unidos”, expresó el diplomático.

Ambos dieron el arranque formal al evento, que permitirá a la comunidad europea empaparse sobre la economía chihuahuense, conocer productos tradicionales como el sotol, vino, y las artesanías rarámuri, y crear relaciones internacionales que resultarán en oportunidades de crecimiento y desarrollo económico mutuo.

En el marco de este Foro, el secretario de Turismo, Edibray Gómez dio a conocer a turoperadores y empresarios italianos los principales atractivos turísticos de la entidad, incluidos los cinco Pueblos Mágicos, Barrancas del Cobre, el desierto de Samalayuca, así como la su cultura y gastronomía regional.

La agenda incluyó un concierto a cargo del pianista clásico rarámuri Romeyno Gutiérrez y una muestra cultural y gastronómica.