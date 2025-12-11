Lanza SEyD convocatoria para participar en el concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”.

Con el propósito de promover los valores cívicos y la participación democrática de la niñez, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), lanzó la convocatoria para el concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”.

El titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, manifestó que este programa busca acercar a las alumnas y alumnos de Educación Primaria a la vida pública, mediante el fomento de la participación cívica, la democracia y el sentido de responsabilidad social.

Gutiérrez Dávila agradeció al Instituto Estatal Electoral (IEE) por su acompañamiento y apoyo continuo en este proceso, que año con año permite que las niñas y niños vivan una experiencia cívica única, enriquecedora y formativa.

De igual manera, reconoció el papel fundamental de las maestras y maestros, quienes conocen a sus estudiantes y con su dedicación, orientan y proponen a las y los alumnos que participan en el concurso, quienes destacan en actividades académicas, deportivas y artísticas, así como por su desempeño social.

“Hago una cordial invitación a participar en este concurso, el cual representa una experiencia que marca positivamente la vida de las niñas y los niños, permitiéndoles comprender el valor de servir, de decidir y de trabajar por el bien común”, expresó el funcionario estatal.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, detalló que el registro de participantes se realiza por las y los docentes a través del Sistema de Información Educativa (SIE): https://sie.chihuahua.gob.mx, y la fecha límite de inscripción es el viernes 6 de febrero de 2026.

Añadió que con la colaboración del IEE, el jueves 26 de febrero se tendrá el proceso de insaculación de las alumnas y alumnos que fungirán como Gobernadora o Gobernador Infantil, así como a los 17 integrantes del Gabinete Infantil 2026, a través de un procedimiento aleatorio con un sistema electrónico.

En la asignación se tomarán en cuenta aspectos como la equidad de género, lugar de origen y el subsistema educativo, además de incluir al alumnado de educación indígena, migrante y menonita, así como al que es atendido en los centros del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Parga Amado indicó que el jueves 30 de abril cada una de las y los funcionarios infantiles seleccionados se incorporarán a las actividades cotidianas agendadas por sus homólogas y homólogos para participar en conjunto con las responsabilidades propias del cargo.

La primera edición de este concurso se efectuó en el año 2006 y tan solo en la pasada edición 2025 se tuvo la participación de mil 799 alumnas y alumnos de sexto grado de Primaria de toda la entidad.