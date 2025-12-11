HomeLocalReparará JMAS Chihuahua línea de agua potable en la avenida Venustiano Carranza.
Reparará JMAS Chihuahua línea de agua potable en la avenida Venustiano Carranza.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua realizará, este viernes 12 de diciembre, trabajos de rehabilitación en el tramo de línea general de agua potable del cruce de la avenida Venustiano Carranza y calle De la Llave.

Debido a las maniobras de reparación que iniciarán a las 9 de la mañana, se cerrará parcialmente el carril de alta sobre la avenida Venustiano Carranza, por lo que se exhorta a los conductores a utilizar vías alternas para evitar posibles congestionamientos.

Personal técnico de la JMAS dará celeridad a la obra para concluirla los trabajos el mismo día, con el propósito de minimizar el impacto a la movilidad.

El organismo operador hace un llamado a los conductores para que respeten en todo momento los señalamientos colocados en el área y conduzcan con precaución, con el objetivo de prevenir accidentes.

