Entrega Coesvi escrituras a familias de Delicias.

–

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) entregó 16 escrituras a familias del municipio de Delicias que habitan en fraccionamientos IVI-COESVI.

Lo anterior, a través de programas como “Juntos Escrituramos Tu Vivienda”, a fin de darles certeza jurídica sobre su patrimonio, beneficio que se otorga a quienes concluyeron el pago de su hogar.

Gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Ayuntamiento de Delicias, notarios públicos y la Coesvi, se brindan descuentos significativos de hasta el 70 por ciento en el costo total del trámite de escrituración.

El esquema tiene como objetivo garantizar seguridad jurídica a quienes adquirieron una vivienda o terreno mediante Coesvi, para fraccionamientos como Santa Gertrudis, La Labor, Ignacio C. Enríquez y Flamingos.

El evento fue encabezado por el alcalde Jesús Valenciano y el director general de la Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez.

Los beneficiarios expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido, pues destacaron que contar con sus escrituras les brindará tranquilidad y la posibilidad de vender o heredar sus viviendas de manera formal.

También estuvieron presentes por parte de Coesvi la directora ejecutiva y de planeación Rocío Sarmiento; el director jurídico, Óscar Mendiolea Ontiveros; así como el notario Jaime Balderrama Mendoza.

En representación del municipio asistió el coordinador de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Carlos Eruviel Romero Alcántar.

Las personas interesadas en integrarse al esquema de escrituración pueden comunicarse al teléfono 614 439 7760, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., excepto días festivos.