Los Parras: la agrupación que conquistó el regional mexicano llega a Chihuahua este 13 de diciembre.

Con una trayectoria que se ha consolidado en el regional mexicano durante la última década, Los Parras regresarán a Chihuahua este 13 de diciembre para presentarse en el Palenque Santa Rita, en una noche que promete reunir a miles de seguidores que han acompañado su evolución musical.

Originarios de Sonora, los hermanos César, Christian y Carlos Parra iniciaron su proyecto con un sello muy propio: letras dedicadas al amor, el desamor y las historias cotidianas del norte, combinadas con un estilo fresco dentro del género regional. Su fórmula pronto los llevó a posicionarse en listas de popularidad y a convertirse en una de las agrupaciones jóvenes más reconocidas de la escena.

Canciones que marcaron su carrera

Entre sus temas más destacados se encuentran:

• “Si, si eres tú”

• “Recio No Ando”

• “Para Qué Te Hago Daño”

• “Jugando a la Baraja”

• “Por Verte Feliz”

• “De Seguro Te Pierdo”

Cada una de estas canciones logró un fuerte arraigo en plataformas digitales y en estaciones de radio del norte del país, consolidando al trío como una de las propuestas más sólidas de su generación.

Un antes y un después

La muerte de Carlos Parra en 2023 marcó un giro significativo en la historia del grupo. Su voz y su presencia escénica fueron claves en el crecimiento de la agrupación, y su pérdida significó un duelo profundo tanto para sus hermanos como para su base de fans.

A pesar del golpe emocional, César y Christian han continuado con el proyecto musical como una forma de preservar el legado de Carlos, manteniendo viva la esencia del grupo que tantas personas conectaron desde sus inicios.

Un concierto con sabor a reencuentro

Su presentación del 13 de diciembre en el Palenque Santa Rita no sólo representa una fecha más en el calendario, sino un encuentro simbólico con un público que ha apoyado su música desde sus primeros lanzamientos.

Los boletos se encuentran disponibles en Boletito.com con distintas zonas y precios, desde $500 MXN en área general hasta $2,800 MXN en zona VIP.