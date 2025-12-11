El Poder Judicial del Estado de Chihuahua anuncia la convocatoria al concurso Magistratura Infantil 2026.

Chihuahua, Chih.- El Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en colaboración con el Instituto Estatal Electoral, anuncia el inicio de la convocatoria para participar en el concurso Magistratura Infantil 2026, dirigido a niñas y niños que cursan sexto grado de primaria en escuelas públicas y privadas del municipio de Chihuahua.

“Anunciamos con mucho gusto que queda abierta la convocatoria para participar en la Magistratura Infantil 2026, uno de los proyectos más significativos y emotivos del Poder Judicial del Estado, para el próximo año, por lo que queremos que todas y todos los niños de sexto grado de primaria del municipio de Chihuahua, de escuelas públicas y privadas, tengan la oportunidad de formar parte de esta experiencia”,compartió Marcela Herrera Sandoval, presidenta del Poder Judicial.

Señaló que las y los ganadores, serán elegidos mediante un proceso de selección aleatoria realizado por el Instituto Estatal Electoral, para integrar tres Presidencias, cuatro Magistraturas y una Secretaría General.

Añadió que Las niñas y los niños seleccionados participarán en la Sesión Pública del Pleno Infantil, que se llevará a cabo el 30 de abril de 2026 en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, para posteriormente, asistir a un acto oficial en el Palacio de Gobierno con las y los titulares de los tres Poderes.

Finalmente dijo que cada niña y niño seleccionado recibirá un reconocimiento por su esfuerzo y su participación, por lo que conminó a todas las escuelas, docentes, madres, padres y tutores a sumarse, motivar a las niñas y los niños y acompañarlos en esta experiencia que puede marcar un antes y un después en su visión de la justicia y de la vida pública.

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pondrá a disposición las bases de la Convocatoria, a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram, asimismo pone a disposición los siguientes enlaces telefónicos para cuaquier información adicional en el municipio de Chihuahua:

Tribunal Superior de Justicia: (614) 180 0700, ext. 29850

Primaria Estatal: (614) 429 33 00, ext. 12238

Primaria Federal: (614) 429 33 00, ext. 13185

Educación Indígena: (614) 429 33 00, ext. 13073

[18:17, 11/12/2025] +52 1 614 130 3985: BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA. Podrán participar estudiantes de sexto grado de educación primaria. Cada escuela podrá registrar hasta dos representantes: una niña y un niño.

SEGUNDA. La persona docente del grupo, en coordinación con la dirección escolar, seleccionará a la alumna y el alumno participantes mediante un ensayo de dos cuartillas. Este deberá incluir una propuesta relativa a la Cultura de la Legalidad y la Impartición de Justicia en el Estado, así como las razones por las que desean desempeñar la Magistratura Infantil por un día.

Las escuelas deberán verificar que las y los aspirantes no participen simultáneamente en otros procesos similares (gubernatura, diputaciones u otros). En caso de empate, decidirá el Consejo Técnico Escolar o la supervisión de zona.

TERCERA. El registro estará abierto desde la publicación de esta convocatoria hasta el 6 de febrero de 2026, a través del Sistema de Información Educativa (SIE). La cédula de inscripción deberá completarse en su totalidad y será responsabilidad de la dirección escolar.

CUARTA. La selección se llevará a cabo el 26 de febrero de 2026, mediante sorteo realizado por el Instituto Estatal Electoral en sus instalaciones.

QUINTA. Se designará a una niña o un niño para presidir, por un día, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración; asimismo, se elegirán cuatro Magistraturas Infantiles (Civil, Penal, Familiar y Adolescentes) y una Secretaría General.

SEXTA. El 30 de abril de 2026, durante la Sesión Pública del Pleno, la Presidencia Infantil encabezará los trabajos y presentará a las y los integrantes seleccionados, quienes se incorporarán a las actividades programadas con sus homólogos.

SÉPTIMA. Durante la sesión, la o el titular de la Presidencia Infantil expondrá el ensayo que motivó su selección y lo entregará personalmente a la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado.

Al finalizar, las niñas y los niños acudirán al Palacio de Gobierno para participar en el evento oficial con los tres Poderes del Estado.

OCTAVA. Las personas designadas como Presidencias, Magistraturas y Secretaría General recibirán un reconocimiento y un obsequio por su participación.

NOVENA. El Poder Judicial del Estado de Chihuahua cubrirá los gastos de alimentos y amenidades de las y los integrantes seleccionados.

Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por las autoridades correspondientes.